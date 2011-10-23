Помощь в настройке joomla

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Завершен1 заявка160 просмотров

Нужно решить следующую проблему.

Есть категория, в ней список разделов.

Нужно сделать к разделам описания (это просто), но при этом данные описания не должны отображаться в категории, там где идет список раздело.

То есть нужно что бы описания отображались только в разделе, но не в категории.

Может я туплю, но в стандартных настройках joomla решение не нашел.

Жду предложений по цене и сроку решения данной задачи.

Joomla
14 лет назад
anafema-max
Максим 
32 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

regster
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Юрий быстро решил мою проблему. Все работает, спасибо. Рекомендую всех Юрия, как опытного и надежного специалиста.
Приятно было поработать. Всё четко по договоренности.

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regster
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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