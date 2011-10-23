У меня доска объявлений http://www.torg7.ru/, в Добавить объявления есть разделы, длы выбора, так вот мне нужно чтобы при выборе раздела, внизу открывался выбор поразделов. Пример http://www.avito.ru/additem - категории и открывающиеся подкатегории в соотвествии ...
Помощь в настройке joomla
Нужно решить следующую проблему.
Есть категория, в ней список разделов.
Нужно сделать к разделам описания (это просто), но при этом данные описания не должны отображаться в категории, там где идет список раздело.
То есть нужно что бы описания отображались только в разделе, но не в категории.
Может я туплю, но в стандартных настройках joomla решение не нашел.
Жду предложений по цене и сроку решения данной задачи.
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