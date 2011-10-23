Помощь в настройке joomla

Нужно решить следующую проблему.

Есть категория, в ней список разделов.

Нужно сделать к разделам описания (это просто), но при этом данные описания не должны отображаться в категории, там где идет список раздело.

То есть нужно что бы описания отображались только в разделе, но не в категории.

Может я туплю, но в стандартных настройках joomla решение не нашел.

Жду предложений по цене и сроку решения данной задачи.