Спарсить БД с сайта в Excel

Есть база http://msk.treko.ru/trainers из 659 тренеров на 15 веб-страницах. Е-мейлы и сайты скрыты от прямого копирования, но в исходном коде есть. Хотим получить от исполнителя всю эту базу в формате таблицы Экселя.

Какая цена и какой срок?

Желательный срок - завтра до 13 по мск времени.