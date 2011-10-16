Помочь переводчику разобраться в коде страниц

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Закрыт2 заявки139 просмотров

Проект по локализации сайта. Требуется просматривать сраницы с кодом (хтмл, пхп, js и т.д.) и выделять цветом для переводчика то, что надо перевести, а что трогать не следует. При этом надо учитывать специфику задания, давая по ходу его выполнения советы перевдчику (например, касательно более адекватного перевода содержимого метатегов и т.д.)

Вы и переводчик будете иметь общий онлайн-доступ к коду. По мере окончания работы с группой страниц будут подгружаться следующие.

Оплата - 25 рублей/просмотрення страница. Перевод денег по окончании обработки всех страниц. Ссылка для ознакомления с переводимым сайтом будет предоставлена

JavaScriptPHP
14 лет назад
translation4u
Захар 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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