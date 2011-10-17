Добавление каталога магазина в Яндекс Маркет

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Закрыт1 заявка105 просмотров

Необходимо помочь исправить все ошибки в файле каталога, чтобы магазин добавили в Яндекс Маркет. Осталось 2 попытки добавления.

Магазин на движке shopos.

14 лет назад
dess81
Денис 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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