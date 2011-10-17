Необходимо доработать сайт. Сайт www.resumevip.ru расположен на хостинге заказчика. Выполнен как копия сайта-образца www.greatresumesfast.com Движок CMS Joomla Работы по сайту, которые необходимо предпринять: 1. Сделать блог. 2. Доработать и настроить ...
Обновить форум на IPB
Добрый день уважаемые господа!
Итак обращаюсь к Вам с таким деловым предложением:
Есть форум который стоит на IPB 3.1.4 его нужно обновить к IPB 3.2.3, так же подогнать существующий дизайн под эту версию. Всё должно быть сделано на уровне идеала.
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