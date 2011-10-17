Обновить форум на IPB

Добрый день уважаемые господа!

Итак обращаюсь к Вам с таким деловым предложением:

Есть форум который стоит на IPB 3.1.4 его нужно обновить к IPB 3.2.3, так же подогнать существующий дизайн под эту версию. Всё должно быть сделано на уровне идеала.