Необходимо доработать сайт. Сайт www.resumevip.ru расположен на хостинге заказчика. Выполнен как копия сайта-образца www.greatresumesfast.com Движок CMS Joomla Работы по сайту, которые необходимо предпринять: 1. Сделать блог. 2. Доработать и настроить ...
Создание карты
1.На карте отметить города путем мигания, при наведении на город от Москвы пойдет сплошная линия.
2. Города где планируется открыть филиалы, при наведение пойдет пунктирная линия
3.при наведение на город:
В выпадающем окошке
•Название СК № _;
•Адрес;
•Схема проезда;
•Переход на фото изображение;
•Переход на тех. описание;
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