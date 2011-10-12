Создание карты

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт3 заявки168 просмотров

1.На карте отметить города путем мигания, при наведении на город от Москвы пойдет сплошная линия.

2. Города где планируется открыть филиалы, при наведение пойдет пунктирная линия

3.при наведение на город:

В выпадающем окошке

•Название СК № _;

•Адрес;

•Схема проезда;

•Переход на фото изображение;

•Переход на тех. описание;

14 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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