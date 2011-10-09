Необходимо доработать сайт. Сайт www.resumevip.ru расположен на хостинге заказчика. Выполнен как копия сайта-образца www.greatresumesfast.com Движок CMS Joomla Работы по сайту, которые необходимо предпринять: 1. Сделать блог. 2. Доработать и настроить ...
Установка Jomres на Joomla
Требуется:
– компонент Jomres + все плагины + шаблон для Joomla 1.5 (то есть версия Jomres Developer)
– установить все это на Joomla 1.5
Предлагайте цену.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $400Прочее5 заявокЗакрыт13 лет назад
http://aglink.ru http://link.searchengines.ru http://trader.pulzar.ru Нужно выяснить что за скрипт используют три сайта в списке выше.Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть шаблон Вордпресс. В данный момент он активен по ссылке http://totef.ru Его нужно подредактировать: 1) Уменьшить шапку, обрезать сверху чуть выше головы человека. 2) Убрать название из ...Завершен14 лет назад
Требуется специалист по IPB по отладке форума после переноса на новый сервер. Возникла проблема с прикреплением картинок. Возможна в дальнейшем работа по администрированию форума на постоянной основе.Прочее3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно оптимизировать сайт (блог)под различные разрешения экрана и разные браузеры.Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Имеется: мобильная html5 версия сайта (4 страницы, уже сверстаны, предоставим) Что требуется: сделать скроллинг страницы и картинок на айфоне. Т.е. вертикальная прокрутка длинной страницы протягиванием пальца по экрану на iphone. ...Прочеенет заявокЗакрыт14 лет назад
В личку пишите (нужно начинать не прямо сейчас) выбираю просто человека с которым буду сотрудничатьЗакрыт14 лет назад
Создание шаблона для joomla 1.5 по эскизуПрочее8 заявокЗакрыт14 лет назад
Внести изменения по отображению картинок на сайт!Прочее2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Оплачу описание способа исправления небольшой проблемы, которая состоит в следующем: Случайно поставили "звездочку" в Joomle в Main Menu напротив Главной страницы. После чего на сайте - после нажатия на "Главная" переходит на Входную страницу, ...Закрыт14 лет назад