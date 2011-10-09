Установка Jomres на Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт5 заявок204 просмотра

Требуется:

– компонент Jomres + все плагины + шаблон для Joomla 1.5 (то есть версия Jomres Developer)

– установить все это на Joomla 1.5

Предлагайте цену.

Joomla
14 лет назад
sortov
Павел 
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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