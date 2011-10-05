Требуется поднять ява сервер lineage2 . Cборка имеется нужно все настроить и запустить.
Внести небольшие изменения на сайт
Внести изменения по отображению картинок на сайт!
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