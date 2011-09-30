Требуется поднять ява сервер lineage2 . Cборка имеется нужно все настроить и запустить.
Подбор ключевых слов
Доброго времени суток!
Необходимо подобрать ключевые слова для бесплатного курса http://languages.info-dvd.ru/
Нужно разделить ключи на три категории ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ, СРЕДНЕ ЧАСТОТНЫЕ И НИЗКОЧАСТОТНЫЕ.
Также нужно составить список общих - минус слов.
Ключи нужны для ведения рекламной компании в ЯД.
Укажите цену и сроки ОБЯЗАТЕЛЬНО! При желании цену можно писать в личку.
Заявки фрилансеров
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