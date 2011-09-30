Исправление наложения страниц друг на друга

Приветствую.

На сайте http://www.warketolog.com/go.php?url=http://www.sumkofil.kiev.ua/

Необходимо внести исправления, связанные с нижеописанной проблемой:

При пользовании сайтом, переходя со страницы на страницу, через како-ето время, наблюдается наложение страниц на страницу, тем самым приводит к сложностям навигации и пользованием сайтом наших клиентов. Если очистить кэш в браузере то проблема устраняется, но на короткое время (10-20 мин). При пользовании других сайтов, такой проблемы нету