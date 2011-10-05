Исправление главной страницы сайта на Joomla

Оплачу описание способа исправления небольшой проблемы, которая состоит в следующем: Случайно поставили "звездочку" в Joomle в Main Menu напротив Главной страницы. После чего на сайте - после нажатия на "Главная" переходит на Входную страницу, а не на главную страницу сайта. Звездочку не убрать переместив в настройках галочку с Главной страницы на "нет" - пишет "Сохранить не удалось из-за ошибки: Как минимум один пункт меню должен быть отмечен как 'По умолчанию'."