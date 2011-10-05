Ремонт компонента Xmap на Joomla 1.5

С недавних пор, слетела карта сайта. (http://vse-skazki.ru/)

На самом сайте она модулируется, но уродует шаблон... при отправке сгенерированного компонентом файла в гугл или яндекс - и там и там выдаёт ошибку, хотя раньше всё было нормально.

Требуется ремонт этого плагина, лично я подозреваю внешнее воздействие от других компонентов установленных на сайте.