Ремонт компонента Xmap на Joomla 1.5

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Закрыт1 заявка117 просмотров

С недавних пор, слетела карта сайта. (http://vse-skazki.ru/)

На самом сайте она модулируется, но уродует шаблон... при отправке сгенерированного компонентом файла в гугл или яндекс - и там и там выдаёт ошибку, хотя раньше всё было нормально.

Требуется ремонт этого плагина, лично я подозреваю внешнее воздействие от других компонентов установленных на сайте.

Joomla
14 лет назад
Filimonov-Andrey
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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