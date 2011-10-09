Требуется поднять ява сервер lineage2 . Cборка имеется нужно все настроить и запустить.
Jquery скрипт скроллинга под iphone
Имеется: мобильная html5 версия сайта (4 страницы, уже сверстаны, предоставим)
Что требуется: сделать скроллинг страницы и картинок на айфоне. Т.е. вертикальная прокрутка длинной страницы протягиванием пальца по экрану на iphone.
И отдельно работа раздела Portfolio http://clip2net.com/clip/m62087/1318333877-clip-38kb.jpg (ТЗ в приложенном файле)
Срок - 1 день.
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