http://aglink.ru http://link.searchengines.ru http://trader.pulzar.ru Нужно выяснить что за скрипт используют три сайта в списке выше.
Доработка сайта (корзина, блог и т.п.) на Joomla
Необходимо доработать сайт.
Сайт www.resumevip.ru расположен на хостинге заказчика.
Выполнен как копия сайта-образца www.greatresumesfast.com
Движок CMS Joomla
Работы по сайту, которые необходимо предпринять:
1. Сделать блог.
2. Доработать и настроить кнопки социальных сетей.
3. Настроить корректное отображение сайта в браузерах
4. Доработать корзину заказа. Оплата производится через робокассу (привязка есть) плюс Qiwi, Яндекс. Деньги, Web money WMR, Pay Pal
5. Исправления контента сайта.
6. Дозалить отзывы в соответствующий раздел. Контент предоставляется заказчиком.
7. Настроить внешний вид страницы 404
Срок исполнения работ:
1. Срок исполнения работ - по договоренности. Называйте свои сроки
2. Необходимо каждый день предоставлять заказчику информацию о проделанной работе – важное условие. Это нужно для нашего понимания, что вы заинтересованны в работе и сразу же к ней приступили, а также ответственно относитесь к срокам, а не откладываете работу с нашим сайтом на последний момент.
Бюджет 400$
Оплата производится в рублях через Web money только после завершения работ.
Пожалуйста, указывайте в своем портфолио примеры работ с корзинами заказа.
Заявки фрилансеров
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