Доработка сайта (корзина, блог и т.п.) на Joomla

Необходимо доработать сайт.

Сайт www.resumevip.ru расположен на хостинге заказчика.

Выполнен как копия сайта-образца www.greatresumesfast.com

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Работы по сайту, которые необходимо предпринять:

1. Сделать блог.

2. Доработать и настроить кнопки социальных сетей.

3. Настроить корректное отображение сайта в браузерах

4. Доработать корзину заказа. Оплата производится через робокассу (привязка есть) плюс Qiwi, Яндекс. Деньги, Web money WMR, Pay Pal

5. Исправления контента сайта.

6. Дозалить отзывы в соответствующий раздел. Контент предоставляется заказчиком.

7. Настроить внешний вид страницы 404

Срок исполнения работ:

1. Срок исполнения работ - по договоренности. Называйте свои сроки

2. Необходимо каждый день предоставлять заказчику информацию о проделанной работе – важное условие. Это нужно для нашего понимания, что вы заинтересованны в работе и сразу же к ней приступили, а также ответственно относитесь к срокам, а не откладываете работу с нашим сайтом на последний момент.

Бюджет 400$

Оплата производится в рублях через Web money только после завершения работ.

Пожалуйста, указывайте в своем портфолио примеры работ с корзинами заказа.