Доработка сайта (корзина, блог и т.п.) на Joomla

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт5 заявок316 просмотров

Необходимо доработать сайт.

Сайт www.resumevip.ru расположен на хостинге заказчика.

Выполнен как копия сайта-образца www.greatresumesfast.com

Движок CMS Joomla

Работы по сайту, которые необходимо предпринять:

1. Сделать блог.

2. Доработать и настроить кнопки социальных сетей.

3. Настроить корректное отображение сайта в браузерах

4. Доработать корзину заказа. Оплата производится через робокассу (привязка есть) плюс Qiwi, Яндекс. Деньги, Web money WMR, Pay Pal

5. Исправления контента сайта.

6. Дозалить отзывы в соответствующий раздел. Контент предоставляется заказчиком.

7. Настроить внешний вид страницы 404

Срок исполнения работ:

1. Срок исполнения работ - по договоренности. Называйте свои сроки

2. Необходимо каждый день предоставлять заказчику информацию о проделанной работе – важное условие. Это нужно для нашего понимания, что вы заинтересованны в работе и сразу же к ней приступили, а также ответственно относитесь к срокам, а не откладываете работу с нашим сайтом на последний момент.

Бюджет 400$

Оплата производится в рублях через Web money только после завершения работ.

Пожалуйста, указывайте в своем портфолио примеры работ с корзинами заказа.

Joomla
13 лет назад
Remideos
Лариса 
44 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Консультация по CMS

    http://aglink.ru http://link.searchengines.ru http://trader.pulzar.ru Нужно выяснить что за скрипт используют три сайта в списке выше.

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отредактировать шаблон Wordpress

    Есть шаблон Вордпресс. В данный момент он активен по ссылке http://totef.ru Его нужно подредактировать: 1) Уменьшить шапку, обрезать сверху чуть выше головы человека. 2) Убрать название из ...

    WordPress
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Отладка форума на IPB (Invision Power Board)

    Требуется специалист по IPB по отладке форума после переноса на новый сервер. Возникла проблема с прикреплением картинок. Возможна в дальнейшем работа по администрированию форума на постоянной основе.

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Jquery скрипт скроллинга под iphone

    Имеется: мобильная html5 версия сайта (4 страницы, уже сверстаны, предоставим) Что требуется: сделать скроллинг страницы и картинок на айфоне. Т.е. вертикальная прокрутка длинной страницы протягиванием пальца по экрану на iphone. ...

    HTMLjQuery
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправление главной страницы сайта на Joomla

    Оплачу описание способа исправления небольшой проблемы, которая состоит в следующем: Случайно поставили "звездочку" в Joomle в Main Menu напротив Главной страницы. После чего на сайте - после нажатия на "Главная" переходит на Входную страницу, ...

    Joomla
    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ремонт компонента Xmap на Joomla 1.5

    $10

    С недавних пор, слетела карта сайта. (http://vse-skazki.ru/) На самом сайте она модулируется, но уродует шаблон... при отправке сгенерированного компонентом файла в гугл или яндекс - и там и там выдаёт ошибку, хотя раньше всё ...

    Joomla
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад