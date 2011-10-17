Отредактировать шаблон Wordpress

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Завершен12 заявок255 просмотров

Есть шаблон Вордпресс.

В данный момент он активен по ссылке http://totef.ru

Его нужно подредактировать:

1) Уменьшить шапку, обрезать сверху чуть выше головы человека.

2) Убрать название из шапки, название блога не должно отображаться в шапке

3) Поменять пункт меню «Home» на «Главная»

4) Полоску с меню сделать шире

5) Панель с датой , автором и рубриками убрать полностью

6) Заголовок на середину

7) Заголовок больше на 1 шрифт

8) Убрать внизу ссылку «Войти»

9) Убрать внизу ссылки на Wordpress

Исходник шаблона, изображение что должно получиться в итоге здесь - http://zalil.ru/31870719

Жду сроки и стоимость!

WordPress
14 лет назад
kotseruba
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

pan_oleg
Олег 
42 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Сделал всю работу очень быстро и качественно. Рекомендую!
Заказчик четко ставит задачи и выполняет свои обязательства.

Заявки фрилансеров

pan_oleg
Олег 
42 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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