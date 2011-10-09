Необходимо доработать сайт. Сайт www.resumevip.ru расположен на хостинге заказчика. Выполнен как копия сайта-образца www.greatresumesfast.com Движок CMS Joomla Работы по сайту, которые необходимо предпринять: 1. Сделать блог. 2. Доработать и настроить ...
Изменение доступа в админку на WordPress
Доброго времени суток.
Требуется у рабочего сайта (движок WordPress) изменить доступ к папке wp-admin и название самой папки, а также название файла wp-admin.php, другими словами полностью изменить путь к админке, но чтобы это никак не затронуло работу сайта (чтобы будущее плагины также устанавливались без проблем) + написать все изменения и в каких файлах они были сделаны.
Просьба отписать цену за проделанную работу и сроки.
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