Изменение доступа в админку на WordPress

Доброго времени суток.

Требуется у рабочего сайта (движок WordPress) изменить доступ к папке wp-admin и название самой папки, а также название файла wp-admin.php, другими словами полностью изменить путь к админке, но чтобы это никак не затронуло работу сайта (чтобы будущее плагины также устанавливались без проблем) + написать все изменения и в каких файлах они были сделаны.

Просьба отписать цену за проделанную работу и сроки.