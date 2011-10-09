Изменение доступа в админку на WordPress

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Закрыт2 заявки170 просмотров

Доброго времени суток.

Требуется у рабочего сайта (движок WordPress) изменить доступ к папке wp-admin и название самой папки, а также название файла wp-admin.php, другими словами полностью изменить путь к админке, но чтобы это никак не затронуло работу сайта (чтобы будущее плагины также устанавливались без проблем) + написать все изменения и в каких файлах они были сделаны.

Просьба отписать цену за проделанную работу и сроки.

WordPress
14 лет назад
zex2
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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