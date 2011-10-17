Необходимо доработать сайт. Сайт www.resumevip.ru расположен на хостинге заказчика. Выполнен как копия сайта-образца www.greatresumesfast.com Движок CMS Joomla Работы по сайту, которые необходимо предпринять: 1. Сделать блог. 2. Доработать и настроить ...
Создать русскую версию сайта
Требуется создать русскую версию небольшого сайта без контента.
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