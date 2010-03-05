Итак , поставить IPB форум для моего сайта.

Бюджет скромный 10 долларов. Работа только поставить форум , то есть продиктовать мне по аське или агенту, а я сам делать буду. И дружба и служба. Аська 444218646 , маил агент [email protected]

Жду предложений

Предупреждаю, оплата после того как форум будет поставлен. Уже попался один раз.

С уважением