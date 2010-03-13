Добрый день, Нужна смета нормальная на создание сайта. Примерно 30 пунктов. С разбивкой на дизайн и прочее... У кого есть готовые примеры пишите ...
Форум под ключ
Нужно сделать дизайн форума, поставить и настроить на хосте сам форум phpbb.вопросы строго в асю.оплата яндекс-деньги,вэбмани.
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