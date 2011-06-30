Комментирование, регистрации.

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1 человек работает с ENG базой

2 человек работает с RU базой

Надо будет примерно 10 ссылок в сутки.

Базы предоставляю. Надеюсь на долгосрочное, плодотворное сотрудничество.

Прошу указать стоимость 100 ссылок.

Оплата производится лишь по проиндексированным бэкам.