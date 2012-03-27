Настройка блога после переноса на реальный сервер

Необходимо увеличить число подписчиков страницы ВКонтакте. Важно, чтобы подписчики были реальными активными людьми (не удаленные и не фейки!).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима помощь в настройки блога (движок wordprwss)/
а именно установить плагин защита от комментариев Akismet, настроить хедер (заголовок и описание блога написать) и сайдбар (установить комментарии, новое на сайте и рубрика)
Стоимость настройки блога 200 руб (перевод через яндекс.деньги или webmoney)
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