Нужно сделать дизайн форума, поставить и настроить на хосте сам форум phpbb.вопросы строго в асю.оплата яндекс-деньги,вэбмани.
Настроить урл ЧПУ в htaccess
Ссылка что работет
http://domen.com/st/out.php?l=72.1.0.748.705&u=../ftt/o.php?u=http://domen.com/tube/galls.php?id=745&a1
72.1.0.748.705 - это меняеться
galls.php?id=745 - это меняеться
еще подставляеться desk-desk-desk (большие-маленькие буквы и цифры могут быть)
желательно так
http://domen.com/desk-desk-desk-сюда-что-необходимо.html
или
http://domen.com/сюда-что-необходимо-desk-desk-desk.html
желательно в аську
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