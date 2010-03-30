Настроить урл ЧПУ в htaccess

$10
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Завершен1 заявка128 просмотров

Ссылка что работет

http://domen.com/st/out.php?l=72.1.0.748.705&u=../ftt/o.php?u=http://domen.com/tube/galls.php?id=745&a1

72.1.0.748.705 - это меняеться

galls.php?id=745 - это меняеться

еще подставляеться desk-desk-desk (большие-маленькие буквы и цифры могут быть)

желательно так

http://domen.com/desk-desk-desk-сюда-что-необходимо.html

или

http://domen.com/сюда-что-необходимо-desk-desk-desk.html

желательно в аську

15 лет назад
aleks15
Алекс 
52 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад
$10
1 день
Отлично сделанно и быстро!

Заявки фрилансеров

dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад

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