Нужно сделать дизайн форума, поставить и настроить на хосте сам форум phpbb.вопросы строго в асю.оплата яндекс-деньги,вэбмани.
Настройка вывода видео с ip-камеры на сайт
Имеется сайт на joomla. Требуется реализовать на нем просмотр живого видео с ip-камеры Trendnet TV-IP110W
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Прочее1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужно установить код sape на dle сайтПрочее8 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно подгрузить прайс и вставить картинку очень срочно плачу В течении 10 минут 1000!!!!! В течении 10 минут!!!! 552668596Прочее3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый день, Нужна смета нормальная на создание сайта. Примерно 30 пунктов. С разбивкой на дизайн и прочее... У кого есть готовые примеры пишите ...Прочеенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Итак , поставить IPB форум для моего сайта. Бюджет скромный 10 долларов. Работа только поставить форум , то есть продиктовать мне по аське или агенту, а я сам делать буду. И дружба и служба. ...Прочее5 заявокЗакрыт15 лет назад
Сразу прошу прощения, если название задания не отвечает сути - я назвал исходя из своего понимания. По адресу http://www.in4bet.com/change.php?a=a&last=&bookie=PINNACLE представлены изменения в линии букмеккерской конторы www.pinnaclesports.com, обновление которых происходят 1 раз в ...Прочее1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Установить и настроить Яндекс Метрику на сайте.Прочее2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть флеш баннер , нужно поставить ссылку на него.Прочее6 заявокЗакрыт15 лет назад
Для сайта www.samuikopanganvilla.ru необходимо подкоректировать файл стилей так чтобы выпадающее меня было не за контентом и шапкой.Прочее1 исполнительЗавершен15 лет назад
DLE 8.5 При скачивании файла сайт виснет ( Файл скачивается но перемещаться по сайту не возможно) если нажать отмену все норм. Но при этом если зайти с другого браузера сайт работает ...Прочеенет заявокЗакрыт15 лет назад