Не работает сайт на drupal

Нужно сделать так что бы на платной основе сайт skorodom.com добавили в Яндекс Каталог. Служба поддержки Яндекса пишет что сайт не соответствует требования каталога, так вот задача сделать сайт таким что бы он соответствовал требованиям Яндекса. Свои предложения по ...
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Вот сайт на движке http://vo-world.ru/. Нужно что бы он снова заработал срочно, оплата по договоренности.
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