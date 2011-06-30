Доработка сайта

Нужно сделать так что бы на платной основе сайт skorodom.com добавили в Яндекс Каталог. Служба поддержки Яндекса пишет что сайт не соответствует требования каталога, так вот задача сделать сайт таким что бы он соответствовал требованиям Яндекса. Свои предложения по ...