OpenCart. Увеличить размер файлов загрузок

Маленький трабл на сайте. Программист уехал забыл до программировать. Надо срочно исправить.

Кто работал с такой штукой, я уверен что за 10 мин. сделает.

ЗАДАЧА:

Сделать чтобы в админку можно было, к товарам прикреплять файлы "загрузки", размером больше 30 мб (надо 200)

Решение:

Надо указать в файле конфигурации другой размер закачки. Тока я блин не знаю как и где его искать...

Кто готов помочь???

385260365