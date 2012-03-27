Оптимизация сайта - форума simplemachines

$50
ПрочееЗакрыт2 заявки88 просмотров
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Добрый день.

Необходимо оптимизировать-разобраться в небольшом форуме.

Причина - повышенная нагрузка на хостинг.

Шаблоны стандартные, приложения также.

Сайт генпланисты.рф

Финансы в пределах разумного.

12 лет назад
maksim_spb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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