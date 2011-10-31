Перенос файлов в систему hostcms

надо перенести отсюда http://www.marsat.ru/svidetel_stva.shtml и отсюда http://www.marsat.ru/formy_zayavlenii.shtml файлы в информационную систему hostcms – только название и файл для скачивания.

Кто дешевле и быстрей того и выберу! Там банальный копипаст