Перенос файлов в систему hostcms

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Завершен1 заявка142 просмотра

надо перенести отсюда http://www.marsat.ru/svidetel_stva.shtml и отсюда http://www.marsat.ru/formy_zayavlenii.shtml файлы в информационную систему hostcms – только название и файл для скачивания.

Кто дешевле и быстрей того и выберу! Там банальный копипаст

14 лет назад
pyoter
Валера 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

nksys
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель, сделал всё Очень быстро и качественно!
Отличный заказчик, знает чего хочет, платит сразу по завершении работы, понимающе относится к исполнителю. Рекомендую!

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nksys
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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