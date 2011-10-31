Интересует толька цена и срок сдачи проекта. ДЕЛАТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО. 1.Каждый зарегистрированный пользователь может создать свою анкету, в которой будет отражена основная информация, а именно: пол; ...
Перенос файлов в систему hostcms
надо перенести отсюда http://www.marsat.ru/svidetel_stva.shtml и отсюда http://www.marsat.ru/formy_zayavlenii.shtml файлы в информационную систему hostcms – только название и файл для скачивания.
Кто дешевле и быстрей того и выберу! Там банальный копипаст
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