Настройка плагина для Wordpress

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Закрыт3 заявки161 просмотр

Здравствуйте, требуется совсем небольшая работа - установка и настройка плагина Magic Fields 2 для Wordpress под каталог фильмов.

WordPress
14 лет назад
kabu
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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