Здравствуйте. Может помочь с виджетом. На crowdcomms.com есть виджит в футере - Twitter updates, так вот он не работает на 2ух страницах. Что скажете?
Партнерка на файлах
Интересуют готовые решение партнерских программ или разработка с "О"
Пример http://zipmonster.ru/
Жду ваших предложений.
P.S
Готов рассмотреть и другие скрипты партнерок от веб-студий (только веб студи т.к интересует дальнейшая поддержка проекта)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно восстановить из вебархива (wayback.archive.org) сайт. Сайт был на DLE, восстановить нужно так что бы он снова работал на DLE (можно и на другой cms, но на dle думаю будет легче). Восстановить с разделами, картинками ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте:) Я нашла сайт с бесплатными сайтами готовыми. Но поскольку я чайник, я даже не знаю что делать с готовыми, нужен добрый человек, кто сможет помочь его запустить:) Сколько это будет стоить? ...Прочее12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $80
Здравствуйте,необходимо сделать оформление заказа в opencart 1.5.1 в один шаг пример toptel.com.uaЗавершен14 лет назад
Нужно написать качественный шаблон, на тему форекс новости обзоры и прочее. Шаблон должен быть качественно прорисован и проработан. Просьба обращаться только людей со стажем более 1 года.Прочее5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Вылазит изредка такой участок кода: Для связи: ICQ: 639тире766тире812 iliya.dubrovskiПЁСgmail.com Нужно удалить скрытый код и закрыть дырку, чтобы снова не появился.Прочее2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо помочь исправить все ошибки в файле каталога, чтобы магазин добавили в Яндекс Маркет. Осталось 2 попытки добавления. Магазин на движке shopos.Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо перенести сайт под управлением системы UMI.CMS с одного хостинга на другой. Желательно, чтобы это сделал человек, который раньше работал с этой системой, так как она отличается от большинства CMS. Предлагайте ваши ценыЗакрыт14 лет назад
Сайт был перенесен на хост Majordomo, после чего перестал стабильно работать. Надо найти ошибки в коде и исправить их оплата по договоренностиПрочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Добрый день уважаемые господа! Итак обращаюсь к Вам с таким деловым предложением: Есть форум который стоит на IPB 3.1.4 его нужно обновить к IPB 3.2.3, так же подогнать существующий дизайн под эту ...Прочее2 заявкиЗакрыт14 лет назад