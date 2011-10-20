Восстановление DLE сайта из веб-архива

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Закрыт5 заявок170 просмотров

Нужно восстановить из вебархива (wayback.archive.org) сайт. Сайт был на DLE, восстановить нужно так что бы он снова работал на DLE (можно и на другой cms, но на dle думаю будет легче). Восстановить с разделами, картинками и т.д. (как можно более подробно). Сайт достаточно крупный.

Домен скажу с личку.

DLE
14 лет назад
Angel_Cody
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

web-maker
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$250
40 дней

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web-maker
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад

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