Восстановление DLE сайта из веб-архива

Нужно восстановить из вебархива (wayback.archive.org) сайт. Сайт был на DLE, восстановить нужно так что бы он снова работал на DLE (можно и на другой cms, но на dle думаю будет легче). Восстановить с разделами, картинками и т.д. (как можно более подробно). Сайт достаточно крупный.

Домен скажу с личку.