Запустить готовый сайт

Здравствуйте:)

Я нашла сайт с бесплатными сайтами готовыми. Но поскольку я чайник, я даже не знаю что делать с готовыми, нужен добрый человек, кто сможет помочь его запустить:)

Сколько это будет стоить?

Заранее большое спасибо!