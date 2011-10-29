Сделать оформление заказа в один шаг OpenCart 1.5.

$80
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Завершен3 заявки207 просмотров

Здравствуйте,необходимо сделать оформление заказа в opencart 1.5.1 в один шаг

пример toptel.com.ua

Opencart
14 лет назад
devmost
Вадим 
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

kostyak
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$80
2 дня
Константин выполнил всё быстро и качественно. Буду сотрудничать ещё.
Все сделано согласно договоренностей Вопросов нет

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kostyak
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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