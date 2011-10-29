Нужно написать качественный шаблон, на тему форекс новости обзоры и прочее. Шаблон должен быть качественно прорисован и проработан. Просьба обращаться только людей со стажем более 1 года.
Сделать оформление заказа в один шаг OpenCart 1.5.
Здравствуйте,необходимо сделать оформление заказа в opencart 1.5.1 в один шаг
пример toptel.com.ua
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