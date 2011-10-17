Закрыть дырку на DLE

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Закрыт2 заявки170 просмотров

Вылазит изредка такой участок кода:

Для связи:

ICQ: 639тире766тире812

iliya.dubrovskiПЁСgmail.com

Нужно удалить скрытый код и закрыть дырку, чтобы снова не появился.

DLE
14 лет назад
Dubrovski_I
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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