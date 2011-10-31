Интересуют готовые решение партнерских программ или разработка с "О" Пример http://zipmonster.ru/ Жду ваших предложений. P.S Готов рассмотреть и другие скрипты партнерок от веб-студий (только веб студи т.к интересует дальнейшая поддержка ...
Редактирование сайта
есть сайт - www.scorlity.ru
нужно -
1. Cоздать подменю - главная (тк ссылки на главную нет на сайте, при посещении подстраниц)
2. Создать страницу - доставка
3. Создать страницу - Контакты
4. Разместить в разделе - контакты - карту "Яндекс" - с указанием размещения авиакассы (согласно адресу).
5.Почистить код страницы.оптимизировать, чтобы не было лишнего ВООБЩЕ в страницах (они итак простые)
Оплата по факту.
p.s. в личку не писать, предложения скрыты.
p.s.s. - ОБЯЗАТЕЛЬНО - указывать полную стоимость и сроки (максимальные, а не минимальные)
Выбранный исполнитель
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