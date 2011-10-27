Добрый день! Есть дамп базы MySQL на 48Мб. Сайт - Joomla. Побилась русская кодировка, так как проставился charset=latin1, вместо cp1251 Нужно восстановить (как показала программа Штирлиц - восстановлению подлежит, но ...
Сайт знакомств
Интересует толька цена и срок сдачи проекта. ДЕЛАТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО.
1.Каждый зарегистрированный пользователь может создать свою анкету, в которой будет отражена основная информация, а именно:
пол;
кого ищу;
дата рождения;
рост;
вес;
город;
цвет волос;
телосложение;
языки;
семейное положение;
образование;
цель знакомства;
информация о себе;
фотографии.
удаления своей анкеты
2. Пользователь может также
добавить друзей на сайте
внести в черный список
пожаловаться админу
3.Админка :
редактирование и удаление анкет
отслеживание времени обновления анкет
администратор также может создавать анкету как в первом пункте
статистика пользователей сколька зарегистрирована, сейчас на сайте
функция автоматичиская удаления аккаунтов старых
выдача бана (час, дней, месяц, год)
4.Также надо сделать ДНЕВНИКИ, БАРАХОЛКА, БЛОГ как на сайте nirvana.fm
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Прочее5 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, требуется совсем небольшая работа - установка и настройка плагина Magic Fields 2 для Wordpress под каталог фильмов.Прочее3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно подредактировать сайт на юкоз http://vkadr.ucoz.org/ нужно сделать картинки на главной нормального размера, что бы их не растягивало. также сделать в категориях всех"! Пишите стоимостьПрочее3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день, необходимо перенести три сайта: 1. самописный движок 2. Wordpress 3. hostcmsПрочее14 заявокЗакрыт14 лет назад
Не работает авторизация, нужно поправить. При нажатии на ссылку - регистрация, выскакивает ошибка - 404 - Компонент не найден.Завершен14 лет назад
- $50
есть сайт - www.scorlity.ru нужно - 1. Cоздать подменю - главная (тк ссылки на главную нет на сайте, при посещении подстраниц) 2. Создать страницу - доставка ...Завершен14 лет назад
Интересуют готовые решение партнерских программ или разработка с "О" Пример http://zipmonster.ru/ Жду ваших предложений. P.S Готов рассмотреть и другие скрипты партнерок от веб-студий (только веб студи т.к интересует дальнейшая поддержка ...Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте. Может помочь с виджетом. На crowdcomms.com есть виджит в футере - Twitter updates, так вот он не работает на 2ух страницах. Что скажете?Завершен14 лет назад
Нужно восстановить из вебархива (wayback.archive.org) сайт. Сайт был на DLE, восстановить нужно так что бы он снова работал на DLE (можно и на другой cms, но на dle думаю будет легче). Восстановить с разделами, картинками ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте:) Я нашла сайт с бесплатными сайтами готовыми. Но поскольку я чайник, я даже не знаю что делать с готовыми, нужен добрый человек, кто сможет помочь его запустить:) Сколько это будет стоить? ...Прочее12 заявокЗакрыт14 лет назад