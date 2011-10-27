Сайт знакомств

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт5 заявок174 просмотра

Интересует толька цена и срок сдачи проекта. ДЕЛАТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО.

1.Каждый зарегистрированный пользователь может создать свою анкету, в которой будет отражена основная информация, а именно:

пол;

кого ищу;

дата рождения;

рост;

вес;

город;

цвет волос;

телосложение;

языки;

семейное положение;

образование;

цель знакомства;

информация о себе;

фотографии.

удаления своей анкеты

2. Пользователь может также

добавить друзей на сайте

внести в черный список

пожаловаться админу

3.Админка :

редактирование и удаление анкет

отслеживание времени обновления анкет

администратор также может создавать анкету как в первом пункте

статистика пользователей сколька зарегистрирована, сейчас на сайте

функция автоматичиская удаления аккаунтов старых

выдача бана (час, дней, месяц, год)

4.Также надо сделать ДНЕВНИКИ, БАРАХОЛКА, БЛОГ как на сайте nirvana.fm

14 лет назад
vista7777
Вилли 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Исправить кодировку mysql dump

    $50

    Добрый день! Есть дамп базы MySQL на 48Мб. Сайт - Joomla. Побилась русская кодировка, так как проставился charset=latin1, вместо cp1251 Нужно восстановить (как показала программа Штирлиц - восстановлению подлежит, но ...

    JoomlaMySQL
    Прочее5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доделать сайт на укоз

    Нужно подредактировать сайт на юкоз http://vkadr.ucoz.org/ нужно сделать картинки на главной нормального размера, что бы их не растягивало. также сделать в категориях всех"! Пишите стоимость

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редактирование сайта

    $50

    есть сайт - www.scorlity.ru нужно - 1. Cоздать подменю - главная (тк ссылки на главную нет на сайте, при посещении подстраниц) 2. Создать страницу - доставка ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Партнерка на файлах

    Интересуют готовые решение партнерских программ или разработка с "О" Пример http://zipmonster.ru/ Жду ваших предложений. P.S Готов рассмотреть и другие скрипты партнерок от веб-студий (только веб студи т.к интересует дальнейшая поддержка ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Починить виджет в wp.

    $50

    Здравствуйте. Может помочь с виджетом. На crowdcomms.com есть виджит в футере - Twitter updates, так вот он не работает на 2ух страницах. Что скажете?

    WordPress
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Восстановление DLE сайта из веб-архива

    Нужно восстановить из вебархива (wayback.archive.org) сайт. Сайт был на DLE, восстановить нужно так что бы он снова работал на DLE (можно и на другой cms, но на dle думаю будет легче). Восстановить с разделами, картинками ...

    DLE
    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Запустить готовый сайт

    Здравствуйте:) Я нашла сайт с бесплатными сайтами готовыми. Но поскольку я чайник, я даже не знаю что делать с готовыми, нужен добрый человек, кто сможет помочь его запустить:) Сколько это будет стоить? ...

    Прочее12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад