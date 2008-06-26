Приватный проект для пользователя: g-prime

Куплю готовые модули "Форум" и "Фотогалерея". Только предлагать свои уже готовые и хорошо обкатаные модули. Мне предложили форумы: www.phpbb.net или www.horum.org - но нехочу их. Меня бы устроил такой форум http://www.prodtp.ru/index.php?s=e2a8350594bae9a397160ac67e72a164&act=idx ...