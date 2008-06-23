Нужно сделать примерно так: http://blog.rubaloffshore.com/. Основной дизайн тут: http://www.rubaloffshore.com/. Нужно: 1. Вывести два заголовка последних новостей или статей на главной странице. 2. ...
Редактирование шаблонов DLE
Два сайта нуждаются в малом редактировании их шаблонов . Сайты на движке DLE
Пишите qip 3-656-459
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