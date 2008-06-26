Есть 21 штук магазинов. Пример шопа: www.carbfatblocker.com Вышли их новые версии ( обновлённый диз) и теперь нужно обновить все старые шопы. Заходим сюда http://www.markethealth.com пароль дам ...
Работа с RSS
Нужно найти RSS источники определенной тематики и настроить граббинг
Движок - newsgrabber, тематика - интернет
Заявки фрилансеров
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