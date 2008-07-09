Заменить старые шопы на новые (21 штук)

Есть 21 штук магазинов. Пример шопа: www.carbfatblocker.com

Вышли их новые версии ( обновлённый диз) и теперь нужно обновить все старые шопы. Заходим сюда

http://www.markethealth.com

пароль дам

Кликаем на линку Replace with в доке , который я дам позже

Когда заходим на страницу там вводим любое Store Name– lalala

Вводим любой domain name – www.site.com

Кликаем на DOWNLOAD BRANDED STORE BUTTON

Скачиваем архив php файлов для шопа.

1) В директории Includes - confiq.php меняем везде номер 200991 на 888133

2) Каким-то образом вытаскиваем файлы шопа, я ещё не раздуплился как в пхп

3) Меняем маленькое Лого на оригинальное большое оригинальных сайтов. Линки на лого дам.

4) Заменяем текст- то есть переносим текст с Homepage старого сайта на Homepage нового. Только на главной меняем.

5) Прописываем Тэг тайтл для Homepage нового , такой же тайтл который был у старого на главной. Внимание: на до постараться сделать так , чтобы на других страницах тайтлы различались от тайтла homepage.

6) Всё загружаем на фтп. Шоп обновлён

7) Переносим гугл analytics code c каждого шопа старого ( он находится пере можно взять с любой страницы) на шоп новый ( код должен быть на каждой странице перед )

8) Берём следующий и так далее.

Бюджет: 100 USD ( Вебмани) Оплата частями после результата.

Сроки: 5 дней