Добрый день. Читайте ТЗ. РЕДАКТОР ВИЗИТОК НА ФЛЭШ УЖЕ ГОТОВ, надо только сделать сайт, а потом совместно с программистом который разрабатывал флэш-движок прикрутить к сайту. ...
Заменить старые шопы на новые (21 штук)
Есть 21 штук магазинов. Пример шопа: www.carbfatblocker.com
Вышли их новые версии ( обновлённый диз) и теперь нужно обновить все старые шопы. Заходим сюда
пароль дам
Кликаем на линку Replace with в доке , который я дам позже
Когда заходим на страницу там вводим любое Store Name– lalala
Вводим любой domain name – www.site.com
Кликаем на DOWNLOAD BRANDED STORE BUTTON
Скачиваем архив php файлов для шопа.
1) В директории Includes - confiq.php меняем везде номер 200991 на 888133
2) Каким-то образом вытаскиваем файлы шопа, я ещё не раздуплился как в пхп
3) Меняем маленькое Лого на оригинальное большое оригинальных сайтов. Линки на лого дам.
4) Заменяем текст- то есть переносим текст с Homepage старого сайта на Homepage нового. Только на главной меняем.
5) Прописываем Тэг тайтл для Homepage нового , такой же тайтл который был у старого на главной. Внимание: на до постараться сделать так , чтобы на других страницах тайтлы различались от тайтла homepage.
6) Всё загружаем на фтп. Шоп обновлён
7) Переносим гугл analytics code c каждого шопа старого ( он находится пере можно взять с любой страницы) на шоп новый ( код должен быть на каждой странице перед )
8) Берём следующий и так далее.
Бюджет: 100 USD ( Вебмани) Оплата частями после результата.
Сроки: 5 дней
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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