Подготовка проектной документации. Приват для tuls

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Закрыт2 заявки176 просмотров

Приватный проект для tuls.

Подготовка проектной документации (концепция, бизнес план, ТЗ для разработчиков) для проекта туристической направленности + определить состав команды разработчиков.

17 лет назад
elvis74
50 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

tuls
41 год
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

tuls
41 год
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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