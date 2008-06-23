Требуется сделать русификацию шаблона Revolution News Theme.
Подготовка проектной документации. Приват для tuls
Приватный проект для tuls.
Подготовка проектной документации (концепция, бизнес план, ТЗ для разработчиков) для проекта туристической направленности + определить состав команды разработчиков.
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