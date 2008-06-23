Создать сайт + прикрутить готовый движок. СРОЧНО!

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Закрыт3 заявки320 просмотров

Добрый день.

Читайте ТЗ.

РЕДАКТОР ВИЗИТОК НА ФЛЭШ УЖЕ ГОТОВ,

надо только сделать сайт, а потом совместно с программистом

который разрабатывал флэш-движок прикрутить к сайту.

Нужна цена и сроки.

Писать только в приват!

17 лет назад
iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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