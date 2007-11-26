Работа в Эксель

2-2,5$ в час за Эксель.

Ищется человек, который:

-владеет Exel-ем (особенно глубокие познания не требуются - просто уверенное владение);

-будет надежным;

-не боится рутинной работы (часа четыре в день - это максимальный максимум и не каждый день);

-не делает орфографических ошибок;

-не обязательно (но желательно) имеет небольшой опыт в SEO или хотя бы представление об этом.

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