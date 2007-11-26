Разместить код системы sape на 50и сайтах

$150
ПрочееЗакрыт18 заявок311 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток.

Нужна помощь в размещении кода системы sape на 50 доменах.

Уточню, я даю вам доступы к фтп. Нужно залить на фтп папку, поставить ей права 777, разместить кусочек php кода на страницах сайта и проверить, чтобы он правильно отработал. При должной усидчивости и умении быстро работать, можно сделать все за 1 день, у меня на добавление кода на 1 сайт уходит от 3х до 10 минут.

16 лет назад
keria
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Удалить вирус

    Необходимо вылечить сайт на php. Сайт недвижимости, с базой заражен трояном. нужно убрать. Троян убивает сайт раз в неделю.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Шубки

    оптимизация диза что бы не плыл. наладить нормальноё юзообилити оптимизировать его под женский контенгент (флеш, блестело и т.д.) поддеррживать его живучесть :) - контект и т.д. http://alefmeh.ru/

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Мониторинг обменников

    $200

    Основные функции должны быть похожи на существующие мониторинги, с некоторыми дополнениями. подробности при переписке. Бюджет низкий, денег мало..

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подключить свой магазин из XML файла

    $100

    Нужно разместить на сайте http://www.bfoto.ru товары из XML файла партнерки http://mixmarket.biz дан http://mixmarket.biz/test_main.xml Как подключить можно почитать здесь http://mixmarket.biz/doc/partners/faq/#mix_ownshop вот пример того что мне нужно - http://foto-katalog.ru/cat/Digital-Cameras/_pw_/6/Canon/ здесь уже настроено. каталог товаров ... при нажатии перекидывает через http://mixmarket.biz ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Техническая поддержка сайта

    Существующему недавно созданному сайту требуется web-программист для технического обслуживания: добавление информации, решение возникающих проблем с хостингом, поддержка корпоративное почты. Так же создание новых разделов, устранение всплывающих багов. Оплата договорная. Оформление офицального договора оказания услуг. Способ оплаты: ...

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад