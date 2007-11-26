Разместить код системы sape на 50и сайтах

Доброго времени суток.

Нужна помощь в размещении кода системы sape на 50 доменах.

Уточню, я даю вам доступы к фтп. Нужно залить на фтп папку, поставить ей права 777, разместить кусочек php кода на страницах сайта и проверить, чтобы он правильно отработал. При должной усидчивости и умении быстро работать, можно сделать все за 1 день, у меня на добавление кода на 1 сайт уходит от 3х до 10 минут.