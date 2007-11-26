Разместить код системы sape на 50и сайтах

(приватный проект для Вадима Тимофеева - tvv) Необходимо проведение регулярного аудита кода проекта, технологии: - PHP - JavaScript (Ajax) - MySQL
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Нужна помощь в размещении кода системы sape на 50 доменах.
Уточню, я даю вам доступы к фтп. Нужно залить на фтп папку, поставить ей права 777, разместить кусочек php кода на страницах сайта и проверить, чтобы он правильно отработал. При должной усидчивости и умении быстро работать, можно сделать все за 1 день, у меня на добавление кода на 1 сайт уходит от 3х до 10 минут.
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