Здравствуйте. Нужно написать эффективный проект для allsubmitter Который будет содержать: 1. Около тысячи уникальных названий на основании ключевых слов. 2. Две-три тысячи кратких описаний 3. Две-четыре тысячи полных описаний ...
Техническое обслуживание
Требуется сотрудник для технического обслуживания самописного сайта sport-k.ru. Для начала нужно поставить метрику и google analytics на все страницы ,потом проводить регулярное обслуживание (замена цен, размещение баннеров, обновление новостей)
Ищем кандидата, проживающего в Санкт-Петербурге
Заявки фрилансеров
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