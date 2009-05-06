Требуется продвижение нашей продукции

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт1 заявка166 просмотров

Что у нас есть:

1. Сайт, занимающий стабильно первые строчки по ключевым запросам

2. Продукция – по-своему уникальный и новый на рынке товар

3. Готовность хорошо оплатить хорошую работу.

Нам требуется (читайте внимательно) команда или специалист:

1. Готовые работать "на результат", а не "на процесс".

2. Готовые "открывать" новый рынок для наших потенциальных клиентов

3. Готовые строить долгосрочные взаимоотношения с компенсацией, основанной только (!) на фактических результативных показателях.

Вся рекламная компания планируется в сети Интернет.

Подробности и требования во вложенном файле.

16 лет назад
odincova_anna
Анна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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