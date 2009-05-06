При модерировании были удалены две темы (2-х годовалые).Есть ли возможно их востановить? Есть бэкап недельной давности в которой есть эти темы.Форум на vBulletin® Version 3.7.4
Требуется продвижение нашей продукции
Что у нас есть:
1. Сайт, занимающий стабильно первые строчки по ключевым запросам
2. Продукция – по-своему уникальный и новый на рынке товар
3. Готовность хорошо оплатить хорошую работу.
Нам требуется (читайте внимательно) команда или специалист:
1. Готовые работать "на результат", а не "на процесс".
2. Готовые "открывать" новый рынок для наших потенциальных клиентов
3. Готовые строить долгосрочные взаимоотношения с компенсацией, основанной только (!) на фактических результативных показателях.
Вся рекламная компания планируется в сети Интернет.
Подробности и требования во вложенном файле.
Заявки фрилансеров
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