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Установить phpBB 3.0.4 и шаблоны с модами
Необходимо установить русский phpBB 3.0.4. Поставить моды:
быстрого ответа
защиты от спам-ботов - http://www.phpbbguru.net/community/topic21159.html
репутации - http://www.phpbbguru.net/community/topic19696.html
галлереи - http://www.phpbbguru.net/community/topic20244.html
phpBB Arcade - http://www.phpbbguru.net/community/topic18929.html
блогов - http://www.phpbbguru.net/community/topic16034-45.html
Ad Management - http://www.phpbbguru.net/community/topic19800.html
+ поставить 5 любых (на Ваш вкус) шаблонов (стилей)...
В результате необходимо получить форум на движке phpBB 3.0.4 и 7 рабочих стилей (5 + 2 стандартных) с корректно работающими на них 6 модами...
Попрошу писать адекватные цены... Для знfющего, ничего сложно. Но это все же время...
Пишите в приват цену и ориентиры сроков.
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