Установить phpBB 3.0.4 и шаблоны с модами

Необходимо установить русский phpBB 3.0.4. Поставить моды:

быстрого ответа

защиты от спам-ботов - http://www.phpbbguru.net/community/topic21159.html

репутации - http://www.phpbbguru.net/community/topic19696.html

галлереи - http://www.phpbbguru.net/community/topic20244.html

phpBB Arcade - http://www.phpbbguru.net/community/topic18929.html

блогов - http://www.phpbbguru.net/community/topic16034-45.html

Ad Management - http://www.phpbbguru.net/community/topic19800.html

+ поставить 5 любых (на Ваш вкус) шаблонов (стилей)...

В результате необходимо получить форум на движке phpBB 3.0.4 и 7 рабочих стилей (5 + 2 стандартных) с корректно работающими на них 6 модами...

Попрошу писать адекватные цены... Для знfющего, ничего сложно. Но это все же время...

Пишите в приват цену и ориентиры сроков.