Прошу всем кто может устранить данный баг обращаться в асю 444602725, НЕ совместимость с ИЕ 8
Повысить конвертацию эротического сайта
Нужен спец в ру адалте, с опытом разработки собственных сайтов или таких сайтов на заказ.
Есть раскрученный портал с большим количеством хостов. Конверт постоянно падает.
Результативная консультация будет щедро оплачена.
Урл сайта дам только тому, с кем буду работать. Пожалуйста приводите примеры разработанных вами сайтов или дизайнов.
Бюджет зависит от результата. Верхний потолок - 500 уе.
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