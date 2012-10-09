Нужен человек, который бы мог в рабочее время обзванивать и искать поставщиков оборудования (генераторы, строительная технника, стабилизаторы и т.п.). Звонки могут осуществляться через скайп или через спец. ПО типа Sipnet (всё разумеется оплачивается). ...
Ищу дизайнера
Ищу дизайнеров на постоянной основе для оформления инфопродуктов - аудио, книг, видеокурсов. Требования - опыт в подобных проектах, примеры работ- №2
Заявки фрилансеров
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