Нужно сделать анализ сайта и написать файл рекоммендаций. Что анализируем - графику, тексты и т.д. Будет все в таком формате - даются 2 ссылки. 1 ссылка- наш текущий сайт. 2 - сайт конкурентов, который очень нравится. По 1 сайту нужно будет написать рекоммендации (с обработкой картинок и т.д.). Бюджет - до 15 у.е. (тестовое задание). Если сходимся - будете анализировать сайты нашим клиентам :)

Жду предложений в формате - опыт - срок - icq.

Спасибо.