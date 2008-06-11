Здравствуйте! Я ищу оцифровщиков. Мне не важно как и чем вы распознаёте, а также какими пакетами приложений пользуетесь. Главное, чтобы результат имел расширение .doc, не содержал ошибок и был сдан вовремя. ...
Анализ сайта
Нужно сделать анализ сайта и написать файл рекоммендаций. Что анализируем - графику, тексты и т.д. Будет все в таком формате - даются 2 ссылки. 1 ссылка- наш текущий сайт. 2 - сайт конкурентов, который очень нравится. По 1 сайту нужно будет написать рекоммендации (с обработкой картинок и т.д.). Бюджет - до 15 у.е. (тестовое задание). Если сходимся - будете анализировать сайты нашим клиентам :)
Жду предложений в формате - опыт - срок - icq.
Спасибо.
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